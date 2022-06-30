“هبة بريس” توضح حقيقة فيديو متداول في معبر مليلية يتهم السلطات بالتقصير

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

إنتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير يوثق لإزدحام شديد في المعبر الحدودي “مليلية” ويتهم السلطات المغربية بالتقصير والتأخير في ختم الجوازات إلى ما هنالك مما وصفه مروجو مقطع الفيديو من ” تماطل” في تسريع وثيرة الإجراءات القانونية التي تتقيد بها مختلف المصالح الساهرة على مراقبة النقاط الحدودية في المعابر والموانئ والمطارات.

ولمعرفة حيثيات الفيديو الذي إنتشر كالنار في الهشيم بين أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتحديدا أولائك الذين ينوون العبور عبر “مليلية المحتلة”، إتصل طاقم “هبة بريس” بمصادره المختلفة عن جميع القطاعات الساهرة على إنجاح عملية العبور، إذ أكدوا جميعا أن كل الإجراءات تسير على قدم وساق ولا مجال للتهاون والتماطل في هذا الجانب تفعيلا للمذكرات الإدارية التي تحث على مضاعفة الجهود وتمكين الوافدين من دخول التراب الوطني في أجواء طبيعية وسلسة.

غير أن تلك المجهودات تصطدم ببعض أباطرة التهريب الذين يلجون الثغر المحتل ويحملون سياراتهم بالبضائع والسلع متربصين بأوقات وصول البواخر إلى ميناء “مليلية” ثم يختلطون بقوافل المهاجرين القادمين من أوروبا.

ويستغل هؤلاء الظرفية والوقت المناسب للعبور بالبضائع إلى التراب الوطني ، الشيء الذي نتج عنه تشديد الإجراءات ومطالبة كل العابرين الإدلاء بتذكرة الباخرة قصد التحقق من نقطة الإنطلاق سيما وأن جل هؤلاء المهربين يتوفرون على سيارات ذات ترقيم أجنبي ويقيمون بطريقة قانونية في الجيب المحتل ” مليلية” .

وكانت إدارة الجمارك قد جندت طاقما كبيرا من أعوانها ومفتشيها لإنجاح عملية العبور، إذ تعزز المعبر بعناصر إضافية على غير العادة إضافة إلى عناصر أخرى قادمة من الإدارة العامة للجمارك تسهر على سيرورة العبور في أجواء عادية ودائما تحت الحضور الميداني للسادة المدير الجهوي للجمارك “عبد الرحيم قلوش” والمدير الإقليمي ” محمد الباعون”.

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