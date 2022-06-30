المحجوز

طنجة ..توقيف ستيني وبحوزته كمية كبيرة من “القرقوبي

2022-06-30 / 22:47
0
هبة بريس _ الرباط

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الخميس 30 يونيو الجاري، من إجهاض ترويج 12600 قرص مخدر وتوقيف شخص يبلغ من العمر 63 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة طنجة، أثناء استعداده للسفر على متن القطار صوب مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 12 ألف و600 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجديدة: الدرك الملكي يفك لغز جريمة قتل بسبب الخيانة الزوجية ويعتقل الجانيين

الجديدة: الدرك الملكي يفك لغز جريمة قتل بسبب الخيانة…

2022-06-30 / 23:34
Photo of “هبة بريس” توضح حقيقة فيديو متداول في معبر مليلية يتهم السلطات بالتقصير

“هبة بريس” توضح حقيقة فيديو متداول في معبر مليلية…

2022-06-30 / 23:07
Photo of الخليع… النشاط السككي عرف سنة 2021 انتعاشة ملحوظة

الخليع… النشاط السككي عرف سنة 2021 انتعاشة ملحوظة

2022-06-30 / 22:27
Photo of مجلس جهة الشرق يشرف على انتخاب الهيئات الاستشارية لدى المجلس

مجلس جهة الشرق يشرف على انتخاب الهيئات الاستشارية لدى…

2022-06-30 / 21:12
Photo of ندرة المياه .. الحكومة تقرر تشكيل لجنة لضمان التزود

ندرة المياه .. الحكومة تقرر تشكيل لجنة لضمان التزود

2022-06-30 / 21:04
Photo of 18 سنة سجنا وازيد من مليار غرامة في حق 3 مهربين دوليين للمخدرات

18 سنة سجنا وازيد من مليار غرامة في حق…

2022-06-30 / 20:52
Photo of لحليمي: المعلومة الإحصائية يمكن أن تشكل عاملاً من عوامل الدمقرطة

لحليمي: المعلومة الإحصائية يمكن أن تشكل عاملاً من عوامل…

2022-06-30 / 20:45
Photo of سلطات الحسيمة توقف 80 شخص من دول افريقيا (صور )

سلطات الحسيمة توقف 80 شخص من دول افريقيا (صور…

2022-06-30 / 19:06
Photo of ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير

ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير

2022-06-30 / 18:47
Photo of القضاء الإسباني يقر بانتهاك حقوق القاصرين المغاربة المرحلين من سبتة

القضاء الإسباني يقر بانتهاك حقوق القاصرين المغاربة المرحلين من…

2022-06-30 / 18:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق