طنجة ..توقيف ستيني وبحوزته كمية كبيرة من “القرقوبي

هبة بريس _ الرباط

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الخميس 30 يونيو الجاري، من إجهاض ترويج 12600 قرص مخدر وتوقيف شخص يبلغ من العمر 63 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة طنجة، أثناء استعداده للسفر على متن القطار صوب مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 12 ألف و600 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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