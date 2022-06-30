الخليع… النشاط السككي عرف سنة 2021 انتعاشة ملحوظة

هبة بريس _ الرباط

ترأس محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك لحديدية، الذي خصص للمصادقة على حصيلة إنجازات سنة 2021.

وفي مستهل كلمته الافتتاحية، ذكر الوزير بأن هذا المجلس ينعقد في ظرفية تطبعها الانتعاشة الاجتماعية والاقتصادية وكذا الوضع الجيو-سياسي الدولي، إلا أنه بفضل الرؤية الثاقبة للملك محمد السادس، نجحت بلادنا في اعتماد تدبير استباقي ناجع.

كما أشاد الوزير حسب بلاغ صحفي توصلت جريدة “هبة بريس” بنسخة منه، بالجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل تقديم عروض نقل للمواطنين، آمنة وشاملة ومستدامة، ترقى إلى مستوى النمو المتسارع لمتطلباتهم، مما يرتبط بشكل وثيق بانتعاشة المكتب بصفته فاعلا أساسيا في حركية الأشخاص ونقل البضائع وتقديم حلول لوجستيكية.

وفي مستهل تقديمه لنتائج سنة 2021، ذكر السيد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بأن النشاط السككي عرف سنة 2021، انتعاشة ملحوظة بفضل مواءمة استراتيجيته للظرفية وكذا تسريع تحوله الرقمي، وتدعيم نمو أنشطته الرئيسية، وتطوير التكامل بين مختلف مكونات المجموعة، وكذا تعزيز فرص خلق منظومة صناعية سككية وطنيةوتحديث سلسلة القيم الصناعية.

ذلك أن نشاط نقل المسافرين قد أكد انتعاشته بشكل ملحوظ بتسجيله نموا ملموسا مقارنة مع سنة 2020. وأظهرت النتائج المسجلة إلى حدود نهاية دجنبر 2021 ارتفاعا هاما على مستوى جميع المؤشرات: ارتفاع في عدد المسافرين بنسبة +63٪، بنقل 34.4 مليون سنة 2021 مقابل 21.1 مليون سنة 2020 وتحسن رقم المعاملات بنسبة + 92٪، حيث بلغ 1,546 مليار درهم سنة 2021 مقابل 803 مليون درهم سنة 2020.

وخير دليل على هذا الأداء الجيد قطارات ”البراق” التي أكملت عامها الثالث من الاستغلال، والتي انهت سنة 2021 بخطوة جديدة في تحولها الطاقي، وأصبحت تشتغل كليا بالطاقة النظيفة من أجل حركية مسؤولة ومستدامة. كما استقطبت +100% من الزبناء سنة 2021 من خلال نقل 2.59 مليون مسافر مقابل 1.3 مليون مسافر سنة 2020، محققة بذلك رقم معاملات بلغ 344 مليون درهم سنة 2021 مقابل 165 مليون درهم في 2020 (أي + 108٪).

أما بالنسبة لنشاط نقل البضائع والفوسفاط فقد سجل تحسنا ملموسا لمختلف مؤشراته، مبرزا طاقته الكبيرة على الصمود ومواجهة الظرفية الاستثنائية المرتبطة بالأزمة الصحية، إذ تم تسجيل نقل أكثر من 25,5 مليون طن من البضائع سنة 2021 بزيادة ٪3.7 مقارنة مع 2020 مع تحقيق رقم معاملات بلغ 1,853 مليار درهم أي بزيادة 2.7٪ مقارنة بسنة 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب قد أنهى سنة 2021 على إيقاع إيجابي لمجموع مؤشراته المالية. فبفضل الانتعاشة الجيدة التي سجلها نشاط نقل المسافرين والصمود الذي عرفته أنشطة نقل البضائع واللوجستيك، فقد حقق المكتب رقم معاملات إجمالي بلغ 3,628 مليار درهم مقابل 2,8 مليار درهم سنة 2020 (أي بزيادة 29٪).

وأوضح دات البلاغ أن المكتب استطاع، أن يحقق تحسنا ملحوظا على مستوى ناتج الاستغلال مقارنة مع سنة 2020 بقيمة 551 مليون درهم خاصة بفضل الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء التكاليف والحفاظ على الفعالية الصناعية والتجارية.

وفيما يخص الاستثمار، فقد أنجز المكتب خلال سنة 2021 مشاريع بغلاف مالي بلغ 1,4 مليار درهم، مقتصرا في ذلك على إنهاء العمليات القائمة والعمليات الضرورية المتعلقة بالسلامة وجودة الخدمات. وسيواصل المكتب جهوده الاستثمارية، من خلال تفعيل مختلف المشاريع اللازمة للحفاظ على مستوى أدائه وإنجازاته والدراسات المتعلقة بمشاريعه التنموية.

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