فاجعة سياج مليلية..فنان نيجيري يلغي حفلا موسيقيا في المغرب

هبة بريس _وكالات

أعلن الفنان النيجيري سيون كوتي الخميس إلغاء حفل موسيقي كان مقررا ضمن مهرجان “جازابلانكا” في المغرب، تعبيرا عن “الحداد” على أرواح 23 مهاجرا من إفريقيا قضوا لدى محاولة اقتحام مليلية المحتلة.

وقال كوتي في فيديو بثه على إنستغرام “أعلن لكم بحزن كبير إلغاء سفرنا إلى المغرب نهاية هذا الأسبوع لحضور مهرجان جازابلانكا”، في الدار البيضاء.

وأضاف “من المستحيل بالنسبة لي صعود الخشبة بضمير مرتاح وقضاء وقت ممتع، بينما فقد كل هذا العدد الأفارقة الحياة، يجب علينا أن نقيم الحداد على أرواحهم”.

يتعلق الأمر بمصرع 23 مهاجرا، وفق الحصيلة الرسمية للسلطات المغربية، خلال محاولة نحو الفي مهاجر إفريقي اقتحام جيب مليلية المحتل الجمعة انطلاقا من الأراضي المغربية.

وعزت الرباط هذه الحصيلة غير المسبوقة من الضحايا إلى حوادث “تدافع وسقوط من السياج الحديد”. بينما اتهمت الأمم المتحدة المغرب واسبانيا “باللجوء المفرط إلى القوة”، داعية إلى “التحقيق” في ما جرى، وهو أيضا ما طالبت به منظمات حقوقية مغربية واسبانية.

وأكد مصدر لدى منظمي مهرجان جازابلانكا الذي يقام بين 1 و3 يوليوز إلغاء حفل كوتي “بقرار شخصي للفنان”.

وأطلق المغرب في السنوات الماضية مبادرات ثقافية عدة تجاه القارة السمراء، في سياق تعزيز حضوره الدبلوماسي والاقتصادي في عدد من بلدانها.

ويشمل برنامج المهرجان الذي يعود بعد توقف لعامين بسبب جائحة كوفيد، عروضا لفناني جاز عالميين من بلدان مختلفة أمثال جيلبرتو جيل ومولاتو أستاتكي وبن هاربر وأساف أفيدان.

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