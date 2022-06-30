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ندرة المياه .. الحكومة تقرر تشكيل لجنة لضمان التزود

2022-06-30 / 21:04
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هبة بريس _ الرباط

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخميس 30 يونيو 2022، اجتماعا عن بعد خصص لـ”دراسة الوضعية المائية ببلادنا”، تم خلاله الوقوف على الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان التزود بالماء الصالح للشرب.

وشكل اللقاء، يقول بلاغ لرئاسة الحكومة، مناسبة لوضع مخطط تواصلي يهدف إلى التحسيس بندرة المياه وكيفية ترشيد استهلاكها، وسن إجراءات للحفاظ على التزود المستمر بالماء الصالح للشرب في جميع مناطق المملكة.

وفي هذا الإطار، تقرر إحداث لجنة تضم جميع القطاعات المعنية، تحت إشراف وزارة التجهيز والماء، ستقوم بتتبع برنامج الحكومة في ما يتعلق بالتزود المستمر بالماء الصالح للشرب في جميع مناطق المملكة.

وفي كلمته شدد رئيس الحكومة على أهمية التحسيس وتنمية الوعي ‏الجماعي بتدبير ندرة المياه وكيفية ترشيد استهلاكها، كما حث جميع القطاعات المعنية على‎ ‎التسريع بالتنزيل السليم لمختلف البرامج ‏ذات العلاقة بتدبير المياه، وتشجيع الاستثمارات التي من شأنها تقديم حلول ‏بشكل مستدام في ما يتعلق بإنتاج وتوزيع واستغلال الماء، وتمكين المغرب من ‏تجاوز إشكالية ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي.‏

حضر هذا اللقاء كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

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تعليق واحد

  1. Comment réfléchissent nos dirigeants ? Nous un océan, une mer, du vent du soleil, si avec tout ça, on n’arrive pas à procurer suffisamment d’eau aux concitoyens, c’est que nos gouvernants sont incompétents ou irresponsables. L’eau est une priorité, c’est vital pour tout le monde. Il faut songer sérieusement à un programme de désalinisation de toute urgence. Dieu nous a gâté, il faut juste des idées et du courage politique. N’attendez pas que la maison brûle avant d’agir.

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