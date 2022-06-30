دونيتسك: أحكام الإعدام الصادرة على المرتزقة الأجانب غير قابلة للنقاش الآن
هبة بريس _ وكالات
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أنه لا يدور أي حديث عن إلغاء أحكام الإعدام الصادرة على المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا في صفوف قوات كييف وأسروا في دونباس.
وقال بوشيلين في حديث لقناة “روسيا 24″، يوم الخميس، ردا على سؤال بهذا الصدد إنه “في المرحلة الحالية هذه المسألة لا تناقش”.
يذكر أن المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية أصدرت في يونيو الجاري أحكاما بالإعدام بحق اثنين من المواطنين البريطانيين، ومواطن مغربي تم أسرهم في منطقة دونباس.
وأعلنت قوات دونيتسك إلقاء القبض على عدد من المرتزقة الآخرين، بينهم مواطنون أمريكيون.
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تعليق واحد
من خلال خطاب الجمهورية المنشقة يقرأ و يفهم الكتير.جمهورية لا تريد أن تبدأ بالاعدامات ،سياسيا ليس بمصلحتها،و لاكن تبقي على الحكم لجزر و تخويف المقاتلين الاجانب.
حرب روسيا قد تدفع الاتحاد الاوروبي للتفكك .
على الهموم على الدولة المغربية اخراج قانون ياترا غير رجعي يعاقب أي مغربي احادي الجنسية ان يلتحق او يحارب لصالح كيان او مجموعة او دولة ما.سواء افغانستان،سواء ليبيا،سواء اوروبا.الا أدا كان ينتمي للجيش المغربي.
الحرب الحقيقية في قوة التعليم و المعرفة و التربية،.
يااااااااارب يا جليل يا وهااااب يا حليم،يا قيوووم اني احمدك و اشكر فضلك و ارجوا كرمك ان تنقد حمدون.
على العموم نتمنى أن يتغير حكم سعدون الى محدد،و بعدها يحدد مصيره بعد توقف الحرب.