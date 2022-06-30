وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

إسبانيا تتّهم الجزائر بوقف التبادلات التجارية الثنائية

2022-06-30 / 19:57
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هبة بريس _ وكالات

تّهمت الحكومة الإسبانية الجزائر، اليوم الخميس، بوقف التبادلات التجارية الثنائية بشكل شبه كامل، باستثناء الغاز، مناقضة بذلك النفي الجزائري، في خضمّ أزمة دبلوماسية بين البلدين حول الصحراء.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في مقابلة أجرتها معه المحطة الإذاعية الرسمية: “على الرغم من التصريحات الجزائرية التي تقول إن الأمر ليس سوى تخيلات عن سوء نية من جانب إسبانيا، هناك عملياً وقف للعمليات” التجارية الثنائية من جانب الجزائر، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ومطلع يونيو أعلنت “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية” في الجزائر فرض قيود على التعامل مع إسبانيا بعد ساعات قليلة من تعليق معاهدة صداقة مع مدريد.

وحذّر الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبراً أنها تشكل على ما يبدو “انتهاكاً لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصاً في مجال التجارة والاستثمار”.

ونفت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي صحة هذه المعلومات معتبرةً في بيان أنه “في ما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدّعونه ومن سارعوا إلى استنكاره”. كما نفت أي اضطراب في تسليم الغاز لإسبانيا

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