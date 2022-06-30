القضاء الإسباني يقر بانتهاك حقوق القاصرين المغاربة المرحلين من سبتة

هبة بريس _ وكالات

اعترفت محكمة العدل العليا في الأندلس، اليوم الخميس، بأن إسبانيا انتهكت حقوق القاصرين المغاربة الذين أعيدوا إلى بلادهم في غشت من العام الماضي، بعد دخولهم حدود سبتة المحتلة في الهجرة الجماعية خلال ماي من العام نفسه.

وجاء إعتراف محكمة العدل العليا بالأندلس للانتهاك، تأييدا للحكم الصادر في فبراير الماضي من طرف المحكمة الخلافية لسبتة والذي استأنفته سلطات الثغر المحتل.

وأكد الحكم، الذي نقلت مضمونه وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” وجود انتهاك للحقوق الأساسية للقاصرين، بعدما عمدت سلطات سبتة إلى ترحيل ثمانية قاصرين للمغرب دون ضمانات وفي تجاوز لما ينص عليه القانون.

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