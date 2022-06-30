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مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

2022-06-30 / 18:25
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هبة بريس _ الرباط

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، عن بعد، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين احساين رحاوي، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، و طارق بوعطيوي، مديرا ماليا.

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين حسين أزدوك، رئيسا لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

أما على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، فقد تم تعيين عايدة فتحي، مديرة لصناعة السيارات، في حين تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتعيين ابراهيم أوباها، رئيسا لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.

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‫4 تعليقات

  1. ما كاين غ التوظيف في المناصب العليا اما الدنيا الله غالب.انا ومن بعدي الطوفان.

  2. فالمغريب الى بغيت تعين فشي منصب عالي خاص تكون ديجا عندك منصب😂😂

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