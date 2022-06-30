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بوتين: روسيا توفر الغذاء لأكثر من 160 دولة في العالم

2022-06-30 / 18:17
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هبة بريس _ وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا كانت ولا تزال واحدة من أهم المنتجين الزراعيين في العالم، وأنها توفر الغذاء لأكثر من 160 دولة.
وجاءت تصريحات بوتين في ختام محادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يوم الخميس 30 يونيو، بحثا خلالها آفاق التعاون الثنائي، وجدول الأعمال الدولي ووضع الاقتصاد العالمي، وأنشطة مجموعة العشرين، التي تترأسها إندونيسيا في عام 2022.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي بثته قناة RT: “روسيا كانت ولا تزال واحدة من أكبر منتجي ومصدري المنتجات الغذائية في العالم. يتم تسليم منتجاتنا الزراعية إلى 161 دولة في العالم”.

وأكد بوتين في وقت سابق أن موسكو لا تقيد بأي شكل من الأشكال تصدير الأسمدة والمواد الغذائية، كما أنها لا تعرقل نقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

كما لفت إلى أن العقوبات المفروضة على الموانئ البحرية الروسية تخلق صعوبات لأسواق المواد الغذائية والأسمدة، وأن العقوبات المفروضة على أصحاب شركات الأسمدة وعائلاتهم تجعل الاتصالات صعبة وتعقد التعاملات المالية.

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