“العربية المغرب” تدشن رحلاتها من مدينتي الدار البيضاء وطنجة إلى إشبيلية

هبة بريس _ و م ع

احتفلت “العربية المغرب” الرائدة في مجال النقل الجوي منخفض التكلفة، بانطلاق رحلتها الافتتاحية إلى مدينة إشبيلية في إسبانيا مباشرة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ومطار طنجة ابن بطوطة الدولي.

وذكر بلاغ للشركة أن الرحلة الافتتاحية إلى مطار إشبيلية الدولي وصلت يوم الاثنين 20 يونيو، حيث استقبلت الطائرة لدى هبوطها على المدرج برشاشات المياه التقليدية، وكان في استقبال الرحلة الافتتاحية وفد من المطار ومسؤولين حكوميين من إسبانيا، مع حضور مسؤولين من “العربية المغرب” وقد تم حفل الاستقبال بحضور القنصل العام سيدي سيدي أباه.

ووفقا للمصدر ذاته، فالعربية المغرب ستسير رحلاتها من الدار البيضاء إلى إشبيلية بواقع رحلتين أسبوعياً في يومي الاثنين والخميس، ورحلات أخرى مباشرة من طنجة بواقع رحلتين أسبوعياً في يومي الأربعاء والأحد.

ويمكن لزبناء “العربية المغرب” حجز رحلاتهم الجوية المباشرة إلى إشبيلية، عبر الموقع الرسمي، أو عن طريق مراكز الاتصال ووكالات السفر المعتمدة.

كما يُمكن للزبناء الاستفادة من خدمة تسجيل السفر عبر الإنترنت، وإتمام جميع إجراءات السفر عن طريق الموقع الرسمي للشركة، أو من خلال التطبيق المحمول على الهواتف الذكية، كما تُمكن الخدمة المسافرين بدون أمتعة الانتقال مباشرة إلى بوابة الصعود إلى الطائرة.

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