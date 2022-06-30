الصورة تعبيرية

عيد الأضحى.. صرف إعانة مالية للقيمين الدينيين

2022-06-30 / 17:06
6
هبة بريس

أعلنت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، أنها شرعت ابتداء من 27 يونيو الجاري، في صرف إعانة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هـ، بكلفة إجمالية تقدر بـ 36 مليون درهم، موزعة بمعدل خمسمائة (500) درهم لكل قيم ديني منخرط يقل دخله الشهري عن ثلاثة آلاف (3000) درهم.

وأوضح بلاغ للمؤسسة أنه، حرصا منها على تمكين عدد مهم من المنخرطين من الاستفادة من الإعانة قبل حلول عيد الأضحى، فقد تم صرفها لفائدة ما يقارب 56 ألف مستفيد من القيمين الدينيين العاجزين وكذا أرامل المنخرطين المتوفين، مبرزا أن العدد الإجمالي للمستفيدين من المتوقع أن يتجاوز 71 ألف مستفيد.

ويأتي تخصيص هذه الإعانة، يضيف البلاغ، تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 200 . 09 . 1 بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وتكريسا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وإيمانا بضرورة مؤازرة القيم الديني وذويه في المناسبات الدينية والاجتماعية.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “هبة بريس” توضح حقيقة فيديو متداول في معبر مليلية يتهم السلطات بالتقصير

“هبة بريس” توضح حقيقة فيديو متداول في معبر مليلية…

2022-06-30 / 23:07
Photo of طنجة ..توقيف ستيني وبحوزته كمية كبيرة من “القرقوبي

طنجة ..توقيف ستيني وبحوزته كمية كبيرة من “القرقوبي

2022-06-30 / 22:47
Photo of الخليع… النشاط السككي عرف سنة 2021 انتعاشة ملحوظة

الخليع… النشاط السككي عرف سنة 2021 انتعاشة ملحوظة

2022-06-30 / 22:27
Photo of مجلس جهة الشرق يشرف على انتخاب الهيئات الاستشارية لدى المجلس

مجلس جهة الشرق يشرف على انتخاب الهيئات الاستشارية لدى…

2022-06-30 / 21:12
Photo of ندرة المياه .. الحكومة تقرر تشكيل لجنة لضمان التزود

ندرة المياه .. الحكومة تقرر تشكيل لجنة لضمان التزود

2022-06-30 / 21:04
Photo of 18 سنة سجنا وازيد من مليار غرامة في حق 3 مهربين دوليين للمخدرات

18 سنة سجنا وازيد من مليار غرامة في حق…

2022-06-30 / 20:52
Photo of لحليمي: المعلومة الإحصائية يمكن أن تشكل عاملاً من عوامل الدمقرطة

لحليمي: المعلومة الإحصائية يمكن أن تشكل عاملاً من عوامل…

2022-06-30 / 20:45
Photo of سلطات الحسيمة توقف 80 شخص من دول افريقيا (صور )

سلطات الحسيمة توقف 80 شخص من دول افريقيا (صور…

2022-06-30 / 19:06
Photo of ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير

ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير

2022-06-30 / 18:47
Photo of القضاء الإسباني يقر بانتهاك حقوق القاصرين المغاربة المرحلين من سبتة

القضاء الإسباني يقر بانتهاك حقوق القاصرين المغاربة المرحلين من…

2022-06-30 / 18:39

‫6 تعليقات

  1. خطوة محمودة ولو كانت ضىيلة المهم هناك التفاتة الى هذه الشريحة من المجتمع المغربي التي لا ينكر أحد جهودها في سبيل اعلاء كلمة الله وجمع المؤمنين للصلاة بالمساجد

  2. ماذا يقدم هؤلاء القيمين للمجتمع وفي ماذا أفادوا البشرية هم ودينهم مند 1400 سنة

  3. أصغر خلصة فالمغرب هي ديال القيمين الدينيين
    الله يشوف من حالهم و يصلح أحوالهم

  4. الريع ضارب اطنابه في كل المجالات، آلاف الأسر الفقيرة والمعدومة لا دخل لها ولا معين خاصة النساء الأرامل و المطلقات وفقراء ومسحوقي ومهمشي الشعب المغربي هم من يستحقون الدعم الكامل من كل الوزارات وتوجيه تعويضات كبار المنتخبين وخدام المخزن لدعم وادخال الفرح في أسر هولاء المعدمين

  5. الاكباش لابد من توزيعها على الفقراء والمحتاجين واليتامى عوض اعطائها للاغنياء بلاوجه حق.

  6. رومي صاحب الرد الثاني .
    ماذا وفرت الاصنام التي تعبدها . المملكة بلد اسلامي بيك او بلا بيك . وبززز منك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق