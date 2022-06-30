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عيد الأضحى.. صرف إعانة مالية للقيمين الدينيين

2022-06-30 / 17:06
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هبة بريس

أعلنت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، أنها شرعت ابتداء من 27 يونيو الجاري، في صرف إعانة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هـ، بكلفة إجمالية تقدر بـ 36 مليون درهم، موزعة بمعدل خمسمائة (500) درهم لكل قيم ديني منخرط يقل دخله الشهري عن ثلاثة آلاف (3000) درهم.

وأوضح بلاغ للمؤسسة أنه، حرصا منها على تمكين عدد مهم من المنخرطين من الاستفادة من الإعانة قبل حلول عيد الأضحى، فقد تم صرفها لفائدة ما يقارب 56 ألف مستفيد من القيمين الدينيين العاجزين وكذا أرامل المنخرطين المتوفين، مبرزا أن العدد الإجمالي للمستفيدين من المتوقع أن يتجاوز 71 ألف مستفيد.

ويأتي تخصيص هذه الإعانة، يضيف البلاغ، تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 200 . 09 . 1 بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وتكريسا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وإيمانا بضرورة مؤازرة القيم الديني وذويه في المناسبات الدينية والاجتماعية.

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تعليق واحد

  1. خطوة محمودة ولو كانت ضىيلة المهم هناك التفاتة الى هذه الشريحة من المجتمع المغربي التي لا ينكر أحد جهودها في سبيل اعلاء كلمة الله وجمع المؤمنين للصلاة بالمساجد

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