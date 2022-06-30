اللهجة المغربية تجمع فوضيل و جوزيف عطية في “تلاقينا ثاني”

2022-06-30 / 16:51
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نجلاء مزيان

يستعد كل من الفنانين فوضيل وجوزيف عطية لطرح جديدهما الغنائي المشترك تحت عنوان “تلاقينا ثاني”، و الذي سيكون باللهجة المغربية.

و تعامل جوزيف وفوضيل في هذا العمل الذي سيخرج إلى النور خلال الأيام القليلة القادمة،-تعامل- على مستوى الكلمات والألحان مع محمد رفاعي، و التوزيع مع حمزة الغازي، فيما كان الإخراج تحت إشراف المخرج بيدروس تمزيان.

و الجدير بالذكر أنه تم تصوير بعض مشاهد الفيديو كليب الخاص بالأغنية بمدينة شفشاون، فيما صورت المشاهد المتبقية في دبي.

و روج كل من الفنانين فوضيل و جوزيف عطية للعمل عبر صفحاتهما الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشرا مقطع فيديو ترويجي للعمل مرفوق بتعليق “هل أنتم مستعدين”.

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