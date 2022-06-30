انتخاب الزيمبابوي شارومبيرا رئيسا جديدا للبرلمان الإفريقي

هبة بريس

تم، الأربعاء، بجوهانسبورغ، انتخاب الزيمبابوي فورتشيون شارومبيرا، رئيسا للبرلمان الإفريقي من قبل أعضاء اللجنة المختصة المعنية الذين تمت تسميتهم من طرف التجمعات الإقليمية الخمسة.

وحاز السيد شارومبيرا، الذي يمثل التجمع الإقليمي لجنوب القارة الإفريقية، 161 صوتا من إجمالي 203 مصوتين. مع معارضة 31 نائبا ضد، وإلغاء 11 ورقة تصويت.

ويضع انتخاب شارومبيرا رئيسا جديدا للبرلمان الإفريقي حدا للأحداث المؤسفة التي شهدها في يونيو 2021، خلال الانتخابات المجهضة لمكتب البرلمان، والتي أرخت بظلال ثقيلة على مصداقية هذه المؤسسة.

ولم يتوصل نواب البرلمان الإفريقي، الذين اجتمعوا، في يونيو 2021 في إطار الدورة العادية الرابعة من الولاية الخامسة للمؤسسة، إلى انتخاب مكتب بسبب الخلافات العميقة بينهم. ففي الوقت الذي دافع التجمع الإقليمي لجنوب القارة بحدة على مبدأ التدوير بين التجمعات الخمسة للقارة، فضلت التجمعات

الأخرى الحفاظ على الوضع القائم، والمتمثل في اللجوء إلى انتخابات من أجل اختيار أعضاء ورئيس البرلمان الإفريقي.

وأدى رئيس البرلمان الإفريقي المنتخب، عقب ذلك، اليمين.

ومن المنتظر أن تضع اللجان الدائمة، خلال هذه الدورة العادية الجديدة للبرلمان الإفريقي، التي تنعقد خلال الفترة من 27 يونيو إلى 02 يوليوز، بمقر المؤسسة بميدراند بجنوب إفريقيا، اللمسات الأخيرة على مخططات عمل واعتمادها وفق شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2022 “تعزيز المرونة في التغذية

والأمن الغذائي في القارة الافريقية : تعزيز نظم الأغذية الزراعية وأنظمة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تسريع التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية”.

ويتكون البرلمان الإفريقي، وهو أحد أجهزة الاتحاد الإفريقي، من خمسة أعضاء لكل بلد عضو، صادق على البروتوكول المؤسس له، من بينهم امرأة واحدة على الأقل لكل دولة عضو، ويجب أن يعكس تنوع الآراء السياسية الممثلة في برلماناتها الوطنية.

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