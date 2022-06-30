باستثمار يفوق ملياري درهم.. إحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة

هبة بريس

تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.433 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نيابة عن السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي داخل الحظيرة الصناعية لعين جوهرة على مساحة 69 هكتاراً و98 آراً و16 سنتياراً، منها 29 هكتارا تمت تهيئتها مسبقا من طرف شركة تسيير الحظيرة الصناعية لعين جوهرة.

ويأتي هذا المشروع استجابة للطلب الكبير الذي عبر عنه مجموعة من المستثمرين في مجال الصناعة الراغبين في توطين مشاريعهم في منطقة للتسريع الصناعي بعين جوهرة، حيث تقدر المساحة المطلوبة حاليا من طرف هؤلاء المستثمرين بحوالي 25 هكتارا.

كما يُقَدر أن يتجاوز عدد مناصب الشغل التي ستحدثها هذه المشاريع 4200 منصبٍ باستثمار يفوق حجمه ملياري درهم. وستخصص منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة للمقاولات الناشطة في العديد من القطاعات الصناعية المحددة وفق هذا المشروع.

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