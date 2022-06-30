غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت تعقد دورتها العادية لشهر يونيو 2022

2022-06-30 / 14:05
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هبة بريس - الرشيدية

عقدت غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت، الأربعاء 29 يونيو الجاري بالمركب الثقافي والاجتماعي والرياضي اولاد الحاج بمدينة الرشيدية، دورتها العادية لشهر يونيو 2022، خصصتها لتقديم حصيلة أنشطة الغرفة ما بين الدورتين، وانتخاب رؤساء خمس لجان ونوابهم، والاطلاع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون.

حيث تم في بداية أشغال هذه الدورة بعد كلمة ترحيبية لرئيس الغرفة تقديم تقرير مفصل عن حصيلة أنشطة الغرفة ما بين الدورتين، ليتم بعدها انتخاب رؤساء خمس لجان ونوابهم، ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون المالية والميزانية التي انتخب مولاي علي الباصغيري رئيسا لها وخالد حسبي نائبا له، ولجنة التكوين التي انتخب مولاي عبد العزيز بوفرسي رئيسا لها ويوسف ايت رابح نائبا له، ولجنة المعارض والتظاهرات التي انتخب رشيد بلحسن رئيسا لها وعريبي عزيز نائبا له، ولجنة الشؤون القانونية والاجتماعية وقضايا الصناع والوساطة التي انتخب مولود حنيفة رئيسا لها ويوسف السعيدي نائبا له، ولجنة الجمعيات والتعاونيات والتنظيمات الحرفية التي انتخبت فضمة بابلا رئيسة لها وعلى الخباز نائبا لها.

ليتم بعدها الإطلاع على عدد من اتفاقيات الشراكة، ويتعلق الأمر باتفاقية شراكة لتنزيل ورش التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الصناع التقليديين، واتفاقية شراكة تتعلق بتفعيل البرنامج الوطني لإعادة انطلاقة الزربية القروية بجهة درعة تافيلالت، والإطلاع على اتفاقية شراكة وتعاون مع مؤسسة دار الصانع لأجل إنجاز برامج مشتركة لدعم ومواكبة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية .

وجرت أيضا خلال أشغال الدورة العادية للغرفة التي ترأسها رئيسها عبد الجبار لعوان، بحضور ممثل السلطة المحلية والمدير الإقليمي للصناعة التقليدية بالرشيدية, ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت وأعضاء الغرفة، مناقشة عدد من النقاط التنظيمية المرتبطة بالتسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية بجهة درعة تافيلالت والذي سيمكن الصناع التقليديين من التوفر على الوضع اللازم للتسجيل في نظام التأمين الصحي الإجباري الخاص بالأشخاص العاملين لحسابهم الخاص والذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و سيتمكنون من خلاله من الاستفادة من التغطية الصحية الكاملة الخاصة بالحرفي وبعائلته، وذلك من خلال انخراط قدره 135 درهما في كل شهر.

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