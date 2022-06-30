آيت الطالب يوقع مذكرة تفاهم لتشييد مؤسسات استشفائية ب5 جهات

هبة بريس

تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، والمتمثلة في إرساء نموذج للتنمية الاجتماعية قائم على مبادئ المساواة والإنصاف والتضامن، وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل فيما يخص تعزيز الاستثمار والابتكار في العديد من المجالات بما في ذلك القطاع الصحي، ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية البروفيسور، خالد ايت طالب، بمقر الوزارة بالرباط، مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وشركة I.M.S OVADIA GROUP LTD تتعلق ببناء بعض المؤسسات الاستشفائية بالمغرب.

وتندرج هذه المذكرة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تهدف إلى تنفيذ برنامج استثماري يهم تصميم وبناء وتجهيز بعض المؤسسات الاستشفائية بمساهمة مالية من شركة I.M.S OVADIA GROUP LTD تقدر بنحو 5 مليارات درهم.

وتشمل المرحلة الأولى من هذا البرنامج الاستثماري تشييد 5 مؤسسات استشفائية بسعة سريرية تناهز 1000 سرير على مستوى جهات الداخلة وادي الذهب، فاس مكناس، درعة تافيلالت، جهة الشرق وجهة مراكش آسفي.

حضر هذا الحفل أطر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا أطر من الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1