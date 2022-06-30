عيد الأضحى.. “السجون” تسمح بإدخال قفة المؤونة للنزلاء

هبة بريس

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج بأنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سيُسمح لنزلاء المؤسسات السجنية بتلقي قفة المؤونة، ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، وذلك وفق البرمجة الزمنية المعدة من طرف إدارة المؤسسة السجنية.

وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها، أنه ترسيخا لمقتضيات قرارها باستثناء الأعياد الدينية من قرار المنع النهائي لقفة المؤونة، اعتبارا لما لهذه المناسبة من وقع إيجابي على نفسية النزلاء ومن دور في توثيق الروابط التي تجمعهم بعائلاتهم، ” سيُسمح للنزلاء بتلقي قفة المؤونة لمرة واحدة فقط من طرف ذويهم وأقربائهم، وكذا الأعوان التابعين للتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للنزلاء الأجانب، ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، وذلك وفق البرمجة الزمنية المعدة من طرف إدارة المؤسسة السجنية”.

وتابعت أنه، ومن أجل ضمان مرور هذه المناسبة في أحسن الظروف، وتخفيف الضغط الذي تشكله هذه العملية على الموظفين، فقد تقرر السماح للزوار، خلال هذه الفترة، بجلب قفة تتكون فقط من مواد غذائية مطبوخة تكفي للاستهلاك لمدة يومين على الأكثر، دون إجراء الزيارة العائلية ودون جلب أغراض أخرى كالملابس والأغطية.

وبناء عليه، أهابت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج بجميع عائلات النزلاء الانخراط الجدي والمسؤول والمساهمة الفعالة لإنجاح هذه العملية، وعدم محاولة استغلالها لتسريب كل ما من شأنه أن يهدد أمن وسلامة المؤسسة السجنية، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كوفيد- 19.

وخلصت إلى أن المؤسسات السجنية ستعمل على منح جميع التسهيلات اللازمة لنزلائها للاتصال بعائلاتهم من أجل إخبارهم بالموعد المحدد والشروط المطلوبة لإدخال قفة المؤونة.

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