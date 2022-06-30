مباراة الوداد ومولودية وجدة.. الأمن ينفي شائعة تسجيل حالتي وفاة
نفت ولاية أمن وجدة، بشكل قاطع، اليوم الخميس 30 يونيو الجاري، صحة المعطيات والإشاعات التي تم تداولها حول تسجيل حالتي وفاة في أوساط المشجعين على خلفية أعمال الشغب والعنف التي أعقبت، يوم أمس الأربعاء، مباراة كرة القدم بين فريقي مولودية وجدة والوداد الرياضي البيضاوي.
وأكدت ولاية أمن وجدة أن العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني على هامش هذه المباراة أسفرت عن توقيف 39 شخصا، من بينهم 21 شخصا تم ضبطهم من أجل تورطهم في أعمال الرشق بالحجارة والشغب الرياضي، فيما تم توقيف البقية بعد ضبطهم متلبسين باقتراف أفعال إجرامية تتنوع بين حيازة السلاح الأبيض والسرقة وحيازة واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية وتزوير تذاكر الولوج للملعب.
وقد تم إيداع الأشخاص الموقوفين تحت الحراسة النظرية بالنسبة للرشداء، والمراقبة بالنسبة لبقية الموقوفين من القاصرين، وذلك على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، فيما تتواصل العمليات الأمنية بغرض توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
20 تعليقات
يجب محاكمتم باقصى عوقبة ممكنة لهؤلاء المخربين بالسجن لمدة طويلة من أجل محاربة ظاهرة الشغب والتخريب داخل الملاعب الرياضية وخارجها ..
اللهم هذا منكر حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم كل ساهم في التخريب والشغب ..
كل من سولت له نفسه بفعل الافعال اللاخلاقية الإجرامية وتخريب الممتلكات العامة يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهم بالسجن والأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة..
أظن أن هناك ضحيا بكثرة وليست حالة وفاة واحدة وإنما أكثر ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..
الكرة القدم المغربية ذهبت مع جمهورها في الزمن الجميل ؛ كانوا يعرفون بقيمتها جيدا. أما الآن ماعادا المراهقين…
اعتقد هؤلاء ليسوا بشر إنهم وحوش يجب محاكمتم باقصى عوقبة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
إنها نتيجة التربية الخلقية وعدم الوعي وبدأنا نتراخى في تشديد الأخلاق ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اليوم المتفرج في كرة القدم مراهقين وليس لديهم الرجولة لمتابعة مباراة القدم بالرزانة والهدوء النفسي العصبي وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
هم يعرفون الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ألا يكفيهم هذآ لماذا يقومون بعمليات تخربية والشغب والتعنيف داخل الملاعب الرياضية وخرجها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هؤلاء الإرهابيين الذين يريدون تخريب الملاعب الرياضية يحب اعدامهم ولا تاخذهم رأفة ورحمة ..
كان على وزارة الشبيبة والرياضة ان لآ تقوم بفتح الملاعب في وجه الجمهور .. لأن المثل المغربي يقول ؛( حوت واحدة كتخنز الشوارب.)..
نطالب السلطات القضائية بالعقاب ثم العقاب باقصى عوقبة ممكنة على هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية الرذيلة لمن تعدى حدود الله..
حتى وإن توفي ذالك الشخص نقول له. اللهم ارحمه برحمتك ياارحم الراحمين وصبىر أهله الصبر والسلوان يآرب ولطفك بنا وسترك إنك سميع مجيب الدعاء.
كان من الأفضل بقاء الملاعب الرياضية بدون جمهور والآن هاهي نتائجها ( التخريب والشغب والتعنيف داخل الملاعب الرياضية وخارجها لهذا يجب على وزارة الشبيبة والرياضة ان تأخذ ما حصل البارحة درسا وتأخذه بعين الاعتبار حتى لا نقع في مثل هذا …
أصبحنا نلاحظ في الأواني الأخيرة كثرت الشغب والتخريب في الأماكن العامة … وهذا راجع إلى أخذ المخدرات والمشروبات الكحولية والحبوب الهولسة وووووو وووووووو وغيرها من الأفعال اللاخلاقية الإجرامية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
رغم المشددات الأمنية فهي غير كافية لحماية المواطنين لهذا يجب على السيد الحموشي ان يكثر من الكاميرات ومن الأجهزة في الملاعب الرياضية خارجها وداخلها…
المخدرات والمشروبات الكحولية والحبوب الهولسة هي المسببات الرئيسية لهذا الشغب والتخريب وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
تعرف مدينة وجدة من المدن الهادئة ولا تعرف الشغب والتخريب ؛ أعتقد هناك مؤامرة تستهدف الجمهور الرياضي المغربي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بكل صراحة مشهد مؤثر جدا ومحزن في نفس الوقت مما خلف اصابات وجرحى وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم ؛ إنهم بهذه التصرفات الرذيلة والافعال اللاخلاقية الإجرامية شوهوا صورة كرة القدم المغربية..
يجب منع القاصرين من ولوج الملعب االى بمرافقة ولي امره