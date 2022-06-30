إستئنافية فاس تؤيد الحكم الابتدائي في حق مدير “لاراديف”

2022-06-30 / 11:52
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هبة بريس . فاس

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بفاس قسم جرائم المالية ، يوم أمس الأربعاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس السابق، الذي توبع من أجل “الارتشاء واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت في المرحلة الابتدائية مؤاخذة المتهم من أجل “الارتشاء”، وحكمته عليه بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.

وكان المتهم قد اعتقل في أكتوبر2021 ، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بعد نصب كمين له متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 20 ألف درهما في مقهى فارهة وسط المدينة ، فييما تمت تبرئته من تهم استغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
هذا وقد أجرت عناصر الأمن تفتيش قانوني داخل منزل المدير العام السابق لوكالة “لاراديف”، وهو مهندس وخريج المدرسة المحمدية للمهندسين، وعثرت على مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية قيمتها تجاوزت 45 مليون سنتيم.

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