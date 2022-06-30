وجدة.. تكسير واجهات مرافق عمومية عقب مباراة المولودية والوداد البيضاوي

هبة بريس : وجدة

عرفت نهاية مباراة المولودية الوجدية والوداد الرياضي أحداث عنف خرجت عن نطاقها الرياضي ومشاداة بين انصار الفريقين.

وخلال معاينة ميدانية لهبة بريس، اتضح ان الملحقتين 10 و17 لحقت بها اضرار مادية تتمثل في تكسير زجاج الواجهتين، كما عرفت المحطة الطرقية للمدينة تكسير وتخريب من خلال تكسير زجاج الواجهات و أحد شبابيك التذاكر وإصابات في صفوف وسطاء بيع التذاكر لدرجة حرق أحدهم لدراجته النارية وإصابة أحد تجار المحطة في عينه نتيجة التراشق، كما عرف مركز الأمن المتواجد بمحطة سيارات الأجرة الكبيرة لتخريب واجهته الخارجية.

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