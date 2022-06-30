كأس إفريقيا للنساء.. بنسعيد يدعو لإنجاح هذا “الحدث التاريخي”

2022-06-30 / 11:29
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هبة بريس - الرباط

دعا وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إلى تظافر الجهود لإنجاح فعاليات كأس افريقيا للنساء.

وقال بنسعيد في تدوينة نشرها خلى حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نهار السبت يوم غايكون تاريخي، المنتخب الوطني النسوي غادي يفتتح فعاليات مسابقة كأس إفريقيا للنساء بمدينة الرباط أمام المنتخب البوركينابي بملعب مولاي عبدالله.”

وأضاف “هاد الحدث التاريخي كيتطلب من الجميع تظافر الجهود لإنجاحه، مسؤولين، طاقم فني وإداري ولاعبات وكذلك الجمهور .. اليوم هو فرصة باش نبينوا للعالم أن الكرة النسوية تطورت وأن النساء قادرات على التألق والعطاء في الرياضة وكرة القدم كما في المجالات الأخرى!”

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