طلبة زاكورة يحتجون على حرمانهم من وسائل النقل لقضاء عطلة العيد

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر طلابية بجامعة إبن زهر، إعتزام الطلبة المتحدرين من إقليم زاكورة، خوض أشكال إحتجاجية، للمطالبة بتوفير النقل لقضاء عطلة العيد بين أسرهم وذويهم.

وفي نفس السياق قال بلاغ “للجنة المركزية لطلبة إقليم زاكورة ، أن اغلبهم تركوا لمصيرهم لوحدهم يتقاذفهم أخطبوط النقل العمومي والشركات الخاصة دون مراعاة لوضعيتهم المادية والاجتماعية.

وطالب البلاغ المجلس الإقليمي لزاكورة بالتدخل على غرار باقي المجالس الإقليمية، بفتح قناة تواصل مع الطلبة أبناء زاكورة بأكادير لتوفير النقل لهم بدل سياسة الهروب إلى الأمام، كما طالب أيضا برلمانيي الإقليم بالترافع عن مشكل النقل.

فلا يعقل أن يتوفر النقل و أدينات النقل لجميع الطلبة من مختلف الأقاليم بتدخل من مسؤوليهم ماعدا أبناء زاكورة الذين يعانون كل سنة من هذا المشكل، حسب لغة البلاغ.

وحسب مصادر طلابية فإن طلبة إقليم زاكورة بكل من مراكش وأكادير ومدن جامعية أخرى، ينظمون رحلات جماعية للعودة للإقليم لقضاء عطلة عيد الاضحى مع الاهل و الاقارب، كتعبير على وحدة الجسم الطلابي الزاكوري. فضلا عن كونه خطوة احترازية ضد غلاء أسعار تذاكر حافلات النقل في هذه الفترة من السنة.

وعرفت أسعار تذاكر النقل العمومي ارتفاعا كبيرا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع الطلب نظرا للأقبال الكبير على تذاكر السفر إلى زاكورة لقضاء عطلة العيد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0