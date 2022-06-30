أمن طنجة يستعمل سلاح “BOLAWRAP” لتوقيف شخص بالسلاح الأبيض

2022-06-30 / 11:12
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هبة بريس - طنجة

اضطرت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 30 يونيو الجاري، لاستعمال منظومة السلاح البديل “BOLAWRAP” لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، والذي كان في حالة اندفاع قوية، وعرّض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه يحمل سكينا في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر بحي بن ذيبان بمدينة طنجة، كما أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة موظفي الشرطة، مما اضطر عناصر فرقة مكافحة العصابات لاستعمال جهاز BOLAWRAP للسيطرة على المعني بالأمر بشكل كامل ودرء الخطر الصادر عنه.

وقد مكن الاستعمال الاضطراري لهذا الجهاز البديل من تفادي تعريض أي مواطن للخطر، بمن فيهم موظفي الشرطة الذين شاركوا في التدخل، فضلا عن تحقيق النجاعة المطلوبة في عملية توقيف المشتبه فيه.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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