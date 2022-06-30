تقرير: ارتفاع أسعار الصناعة الغذائية و”السيارات” و”الملابس”

هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل ارتفاعا بـ 1 % خلال شهر ماي 2022 مقارنة مع شهر أبريل 2022 .

وحسب مذكرة إخبـارية للمندوبية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر ماي 2022 ، فقد نتج هذا الارتفاع بالخصوص عن تزايد الأسعار بـ 2,2% في قطاع “الصناعات الغذائية”.

كما نتج عن تزايد الأسعار ب1,9% في “الصناعة الكيماوية “، وبـ 1,0% في “صناعة السيارات”، و بـ 2,7% في “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”، و بـ 0,9% في “صناعة الملابس”، و بـ 0,4% في “صنع منتجات أخرى غير معدنية”، و بـ 3,6% في “صناعة الجلد والأحذية”.

وأشارت المذكرة أيضا إلى تراجع الأسعار بـ 2,8% في قطاع “التعدين”.

أما في ما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر ماي 2022.

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