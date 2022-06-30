الصورة تعبيرية

الشغب الرياضي يجر 45 شخصا للاعتقال بالبيضاء

2022-06-30 / 10:28
1
هبة بريس - البيضاء

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء 29 يونيو الجاري، عن ضبط خمسة وأربعين (45) شخصا، من بينهم واحد وثلاثون (31) قاصرا، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم .

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا، رفقة أشخاص آخرين، على ارتكاب أفعال تتعلق بالشغب الرياضي خلال وبعد مباراة للبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم بمدينة الدار البيضاء، علاوة على قيامهم برشق القوات العمومية بالحجارة مما تسبب في إصابة أربعة شرطيين بجروح متفاوتة الخطورة وإلحاق خسائر مادية بسيارتين خاصتين، وذلك قبل أن يمكن التدخل الأمني المنجز على خلفية هذه الأحداث من توقيف خمسة وأربعين شخصا من بين المشتبه فيهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض تحديد هويات وتوقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحكومة تحدد عملية رصد ومراقبة تصدير واستيراد المنتجات النباتية

الحكومة تحدد عملية رصد ومراقبة تصدير واستيراد المنتجات النباتية

2022-06-30 / 14:16
Photo of غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت تعقد دورتها العادية لشهر يونيو 2022

غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت تعقد دورتها العادية…

2022-06-30 / 14:05
Photo of آيت الطالب يوقع مذكرة تفاهم لتشييد مؤسسات استشفائية ب5 جهات

آيت الطالب يوقع مذكرة تفاهم لتشييد مؤسسات استشفائية ب5…

2022-06-30 / 13:31
Photo of نجاح عملية دقيقة لفائدة سبعيني بمستشفى مولاي يوسف بالرباط

نجاح عملية دقيقة لفائدة سبعيني بمستشفى مولاي يوسف بالرباط

2022-06-30 / 13:03
Photo of عيد الأضحى.. “السجون” تسمح بإدخال قفة المؤونة للنزلاء

عيد الأضحى.. “السجون” تسمح بإدخال قفة المؤونة للنزلاء

2022-06-30 / 12:26
Photo of مباراة الوداد ومولودية وجدة.. الأمن ينفي شائعة تسجيل حالتي وفاة

مباراة الوداد ومولودية وجدة.. الأمن ينفي شائعة تسجيل حالتي…

2022-06-30 / 12:04
Photo of إستئنافية فاس تؤيد الحكم الابتدائي في حق مدير “لاراديف”

إستئنافية فاس تؤيد الحكم الابتدائي في حق مدير “لاراديف”

2022-06-30 / 11:52
Photo of وجدة.. تكسير واجهات مرافق عمومية عقب مباراة المولودية والوداد البيضاوي

وجدة.. تكسير واجهات مرافق عمومية عقب مباراة المولودية والوداد…

2022-06-30 / 11:44
Photo of أمن طنجة يستعمل سلاح “BOLAWRAP” لتوقيف شخص بالسلاح الأبيض

أمن طنجة يستعمل سلاح “BOLAWRAP” لتوقيف شخص بالسلاح الأبيض

2022-06-30 / 11:12
Photo of زاكورة : تحويل فضاء “أطفال” إلى ملعب لكرة القدم يغضب جمعيات مدنية

زاكورة : تحويل فضاء “أطفال” إلى ملعب لكرة القدم…

2022-06-30 / 10:00

تعليق واحد

  1. عليها اللعنات هذه الرياضة إن كانت تُدبر بهذا التخلف و تتسبب بهذه الكوارث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق