أحداث مباراة وجدة والوداد.. الأمن يوقف 12 شخصا

هبة بريس - وجدة

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، مساء أمس الأربعاء 29 يونيو الجاري، عن توقيف اثني عشر (12) شخصا، يشتبه في تورطهم في تبادل العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية وخاصة، وعدم الامتثال وتعريض موظفين عموميين للإيذاء العمدي.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة وجدة قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من المحسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم في تبادل العنف والرشق بالحجارة، قبل انطلاق مباراة الوداد البيضاوي ومولودية وجدة، الأمر الذي أسفر عن إلحاق خسائر مادية بسيارة خاصة وبالواجهة الزجاجية للمحطة الطرقية ولوكالة بنكية، فضلا عن إصابة أحد عناصر الشرطة بجروح خلال مشاركته في التدخل الأمني لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيهم.

وقد مكن التدخل الفوري لعناصر الشرطة من توقيف اثني عشر

شخصا من بين المشتبه فيهم، تم العثور بحوزة أحدهم على سلاح أبيض وقنينة من سائل “الماء الحارق”.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بعد تحديد هويات العديد منهم بشكل كامل.

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