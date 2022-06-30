طقس الخميس.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب والجنوب-الشرقي للمملكة، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السهول الشمالية والوسطى وكذا شمال الأقاليم الجنوبية وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو قطرات مطرية جد خفيفة ومحلية.

كما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلس، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من الجنوب والسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية، حيث ستكون مصحوبة بتناثر حبات من الغبار بصفة محلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و 26 درجة بأقصى جنوب البلاد وبالجنوب الشرقي، وستكون ما بين 14 و 20 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا طفيفا أو ستظل بدون تغيير مهم.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين رأس سبارتيل والعرائش، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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