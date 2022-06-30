الاعتداء على حافلة الوداد وتهشيم زجاجها ومواجهات بين الجماهير (فيديو+)

هبة بريس – وجدة

تعرضت حافلة فريق الوداد الرياضي، لاعتداء خطير من طرف جماهير مجهولة، بعدما تم رشقها بالحجارة وتهشيم جزء من زجاجها، وذلك على مقربة من مدخل الطريق السيار .

وحسب عدد من المقاطع الفيديو التي تروج، فإن الحافلة تعرضت لرشق عنيف تم على إثرها التوقف ونزول الاعبين وباقي أفراد الطاقم لحين قدوم تعزيزات أمنية إضافية لتأمين المكان، فيما تشير بعض المصادر إلى إصابة بعض من الاعبين.



هذا وشهدت مدينة وجدة، حرب شوارع بين بعض عناصر الجماهير المحسوبة على فريق الوداد وأخرى على فريق المولودية الوجدية، الأمر الذي نتج عنه تخريب مجموعة من الممتلكات الخاصة للمواطنين وأيضا الممتلكات العمومية وبث الرعب في نفوس المواطنين في مشهد منبوذ يعيد ملف الشغب الكروي للواجهة.

فيديو من داخل الحافلة بعد تعرضها للاعتداء

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