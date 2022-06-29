بريطانيا.. ارتفاع نسبة سرقة الوقود بنسبة 61٪

هبة ب يس _ وكالات

قالت هيئة صناعية بريطانية إن سرقات الوقود من محطات البنزين قفزت بنحو الثلثين هذا العام إلى مستويات قياسية وسط ارتفاع أسعار النفط.

وقالت جمعية تجار التجزئة للبنزين، إن حوادث الخروج من السيارة، حيث يملأ سائق السيارة ولا يبذل أي محاولة للدفع قبل مغادرته، قد زادت بنسبة 61٪ حتى الآن هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وقال جوردون بالمر، المدير التنفيذي للجمعية، إن عدد السرقات يرتفع بشكل كبير، حيث يتم الإبلاغ عن “10 حوادث في اليوم”، متوقعا أن يخسر تجار التجزئة 25 مليون جنيه إسترليني إذا استمر المعدل الحالي لعمليات الهروب خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

ولدى سؤاله عما إذا كان تجار التجزئة يتلقون الدعم الكافي من الشرطة، أفاد بأن قوات الشرطة قالوا إنها ليست جريمة جنائية بل جريمة مدنية، لذا علينا نحن التعامل مع ذلك.. وإذا كانت القيمة الفعلية للجريمة أقل من 100 جنيه إسترليني، فلن نرسل أي شخص إلى الشرطة.

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