اقليم إفران.. مشاريع تنموية ترى النور بأزرو

ع محياوي _ هبة بريس

نظرا للأهمية الكبيرة التي تكتسيها مجموعة من مشاريع التهيئة بمدينة أزرو والتي ستساهم في تطوير البنية التحتية مما سيكون له انعكاسا ايجابيا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من جهة والتنمية المحلية والجهوية من جهة اخرى.

وفي سياق الموضوع ، قام ” عبد الحميد المزيد ” عامل اقليم افران رفقة رئيس جماعة أزرو، المصالح التقنية والسلطات المحلية بزيارة تفقدية لمجموعة من المشاريع وذلك من أجل الوقوف على سيرها بمواصفات المطلوبة لإنجازها طبقا لدفتر التحملات وتتضمن هذه المشاريع .

مشروع إنشاء منطقة صناعية على مساحة 8 هكتارات بتكلفة 60 مليون درهم.

مشروع إنشاء منصة لتسويق المنتوجات المجالية بتكلفة 5 مليون درهم.

مشروع إحداث سوق نموذجي بحي أحداف بقيمة مالية قدرت ب 3 مليون درهم

مشروع إحداث طريق تربط بين حي مشليفن وثانوية محمد الخامس مرورا بالمركب الرياضي وقد بلغت التكلفة المالية لهذا المشروع 1 مليون درهم.

كما قام العامل في نفس اليوم رفقة الوفد المرافق له، بتفقد سير و تقدم الأشغال التي تدخل في إطار تأهيل مدينة أزرو، بالإضافة إلى أشغال تهيئة المقبرة الجديدة.

وتجدر الإشارة ان هده المشاريع لها دور كبير على مستوى الاستقطاب الاستثماري والتنمية الاجتماعية من خلال خلق فرص العمل وتوفير بنية تحتية ملائمة استجابة لمتطلبات الساكنة.

وستمول هذه المشاريع في إطار الشراكة بين عمالة افران مجلس جهة فاس-مكناس المجلس الإقليمي لافرن والجماعة الترابية لأزرو.

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