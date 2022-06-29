مراد العشابي يتوج كأحسن فنان ساخر لسنة 2022 في أكادير

نجلاء مزيان _ هبة بريس

في حفل فني كبير احياه عدد من النجوم المغاربة بمدينة اكادير ، فاز الفنان المغربي مراد العشابي بجائزة افضل فنان ساخر لسنة 2022، بعد تألقه خلال رمضان المنصرم في برنامجه الساخر “عيادة المشاهير “، حيث كرمته ادارة المهرجان الدولي لتظاهرة” art du caftan” رفقة عدد من الفنانين المغاربة.

وفازت بطمة بجائزة “احسن صوت مغربي وعربي لسنة 2022، فيما فاز ايضا المغني عادل اصيل ب” جائزة التميز لسنة 2022″، وحصلت جايلان على درع” التفوق لسنة 2022″، فيما فاز “سيمو لايف بجائزة احسن محتوى لسنة 2022″، وتم ايضا تتويج المطربة لطيفة رافت التي فازت بدورها بدرع “سيدة الفن والجمال المغربي”.

هذا وعرف الحفل حضورا قويا لرجال الفن والسياسة ومشاهير الويب، وعدد كبير من عارضات الازياء، اللواتي قدمن عروض أزياء مختلفة لأشهر مصممي الازياء بالمغرب وعرضن أرقى تصاميم القفطان المغربي و آخر صيحاته.

وأكد منظموا الحدث، بأن تظاهرة ” Art du caftan” عرفت تطورا كبيرا واكتسبت جماهيرية واسعة بفضل العمل الجاد والنجوم الذين يحظرون لفعاليات هذا الحدث الفني الكبير، الذي يتوج نجوم الفن بالمغرب والعالم العربي، كما أعربوا عن إعتزازهم بالمكانة التي أضحى يحتلها هذا الحدث مع مرور الدورات سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

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