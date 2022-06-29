الدار البيضاء .. مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في مقهى

هبة بريس _ الدار البيضاء

علم ان ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بشارع عبد المومن بالدار البيضاء جراء انهيار جزء من واجهة عمارة، بينما خلف الحادث إصابات.

وقالت ذات المصادر ان الأشخاص الثلاثة والمصابون كانوا يجلسون بواجهة مقهى تقع تحت العمارة، عندما سقط عليهم الجزء المنهار منها.

ونقل الموتى والمصابون إلي مستشفى بن رشد.

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