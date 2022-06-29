الوداد الرياضي يعود بتعادل ثمين من ميدان حوريا كوناكري
جماهير الوداد البيضاوي

بعد تتويجه باللقب ..لقجع يهنئ الوداد

2022-06-29 / 21:11
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هبة بريس _ رياضة

هنأ فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فريق الوداد الرياضي، على تتويجه بطلا للدوري الوطني الاحترافي الأول، للمرة الثانية على التوالي والـ22 في تاريخ النادي.

وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ لها: “يتقدم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن أعضاء المكتب المديري، بتهنئة نادي الوداد الرياضي، بعد فوزه بلقب البطولة الاحترافية، برسم الموسم الرياضي 2021-2022”.

وكان الوداد الرياضي توج باللقب الـ22 في تاريخه بعد تعادله في مدينة وجدة أمام مضيفه المولودية، بهدفين لمثلهما، ليرفع رصيده إلى 63 نقطة، في صدارة الدوري، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن الرجاء الرياضي، المحتل للمركز الثاني

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