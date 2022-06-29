بلد عربي.. أول اعتراف بـ”استقلال” لوغانسك ودونيتسك بعد روسيا

هبة بريس _ وكالات

بعد نحو 4 أشهر، وفي أول اعتراف من نوعه في العالم يقتفي أثر حليفتها الرئيسية روسيا، أعلنت دمشق الأربعاء اعترافها باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا ل

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، عن مصدر في وزارة الخارجية قوله “إنه تجسيداً للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في كل المجالات فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأضاف المصدر إنه “سيجري التواصل مع كلا البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات ديبلوماسية وفق القواعد المتبعة”.

وأعلن الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق الشهر الحالي خلال لقائه وفداً روسياً وممثلين عن جمهورية دونيتسك استعداد بلاده “للبدء بالعمل على رفع العلاقات … إلى المستوى السياسي” مع الأخيرة.

وفي 21 فبراير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف بلاده باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا. بعدها بيومين، بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0