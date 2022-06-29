والد المغربي المحكوم بالإعدام في دونيتسك يناشد الرئيس بوتين التدخل

هبة بريس _ وكالات

وجّه طاهر سعدون، والد المغربي إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام في دونيتسك لمشاركته بالقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، رسالة للرئيس فلاديمير بوتين مناشدا إياه التدخل لإنقاذ ابنه.

وقال الوالد في الرسالة التي نشرتها رئيسة تحرير “روسيا سيغودنيا” و”آر تي” مارغاريتا سيمونيان: سيادة فلاديمير فلاديميروفيتش المحترم، لقد لاحظنا أن صحة ابننا تتدهور يومًا بعد يوم. إنه يعاني من سوء التغذية الحاد. عندما كان طفلًا ، كان يعاني من فقر الدم، والذي لم يشف منه بعد. ومن المحتمل أن يكون قد تعرض لانتكاسة من المرض على خلفية خوفه من عقوبة الإعدام”.

وأضاف: “نحن نثق بكم وبكل ما تتخذونه من قرارات، كما نثق بكفاءة العدالة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبالسياسيين في هذه الجمهورية، في ضوء التصريحات الإيجابية التي أدلى بها الرئيس دينيس بوشلين بخصوص ابننا”.

وتابع: “الرئيس (بوشلين) فتح باب لحضورنا ومتابعة جلسات محكمة الاستئناف، وهذا يعد أمرا إيجابيا في قضية ابننا أثلج صدورنا”.

وختم: لذلك سيدي الرئيس، فإننا نطمع في كرمكم وتدخلكم للعفو عن ابننا وإعادة البسمة والطمأنينة إلى عائلتنا العربية التي ترى أن إبراهيم أقحم نفسه في حرب لا ناقة له بها ولا جمل، وإنني أنحني احتراما لكم، وأدعو الرب أن يوفقكم لصالح روسيا والشعب الروسي العظيم”.

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