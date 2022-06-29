مهنيو النقل الطرقي يحتجون على ارتفاع أسعار المحروقات بخوض إضراب وطني
هبة بريس _ الرباط
تستعد النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب- الاتحاد المغربي للشغل- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) لخوض إضراب وطني بعد عيد الأضحى.
واستنكرت النقابات في بلاغ لها “الارتفاع المهول و المستمر الذي تعرفه أسعار المحروقات ببلادنا في ظل عجز الحكومة عن تسقيف سعرها في مستوى معقول لفائدة عموم مهنيي قطاع النقل الطرقي”.
ودعت النقابات الجهات المسؤولة “إلى مراجعة تركيبة سعر المحروقات المبالغ فيه، و فتح تحقيق حول وجود بنية شبه احتكارية بذات القطاع” كما طالبت الوزارة الوصية “بتحيين معطيات المهنيين بشكل دوري لمواكبة تغير معطيات تحويل ملكية المركبات، إعادة تشغيل المركبات ..”.
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20 تعليقات
الحكومة بالغت فيه ولن تحس بمعانات المواطنين سوى الزيادة في المحروقات..
المواطن ينفق من المحروقات اكثر من حاجياته اليومية ..
المواطن ينفق من المحروقات اكثر ما ينفق من حاجياته اليومية..
الحكومة تقرر ارشاء مهني النقل لصمت عن نهب جيوب المغاربة في المحروقات..
لاحولا ولاقوة الابالله العالي العظيم..
ااخنوش ارحل فإن لك موعد عند الله تعالى..
ازمة ارتفاع المحروقات ازمة عرفها العالم باسره وتاثر بها المغرب كثيرا ..
اللهم انا هذا لمنكر..
اتفق العرب على أن لا يتفق . المقاطعة هي الحل ..
الحكومة في خبر كان لم تهتم ابدا لمعاناة الفقراء والمساكين سوا الزيادات ..
لاينبغي أن تكون التضحية من جهة واحدة الكل يجب أن يتجند للنضال..
اعتقد ان ملاك السيارات الخاصة ليسوا مغاربة لكي يستفذوا بدورهم من الدعم الحكومي..
ازداد الغني غنا والفقير فقرا . ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
لماذا مجلس الأعلى للحسابات لم يدخل على خط ارتفاع اسعار المحروقات..
نتمنى ان تكون مقاطعة على كل انحاء المغرب للتخفيف من اثار هذه الزيادات المؤلمة .
مقاطعون مقاطعون لا لغلاء المواد الغذائية والمحروقات..
رفع الدعم عن المحروقات من طرف حكومة من كيران اكبر مصيبة نزلت على الشعب بالاخص الفقراء هم من يؤدوا الثمن اليوم
رفع الدعم عن المحروقات من طرف حكومة من كيران اكبر مصيبة نزلت على الشعب بالاخص الفقراء هم من يؤدوا الثمن اليوم..
سياسة التجويع المعتمدة من الحكومة اما المواطن له الله تعالى ..
الشركات الموزعة تنهي جيوب المواطنين..