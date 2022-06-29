رسميا.. السعودية تعلن يوم وقفة عرفات والسبت اول أيام عيد الأضحى

هبة بريس _ الرباط

في بيان رسمي صدر الأربعاء، أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية أن غدا الخميس هو أول أيام شهر ذي الحجة، وبالتالي فأن أول أيام عيد الأضحى، سيكون السبت، التاسع من يوليو.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المحكمة العليا: “غدا الخميس أول أيام ذي الحجة والوقوف بعرفة الجمعة الثامن من يوليو”.

وكانت المحكمة قد دعت الثلاثاء، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأربعاء الثلاثين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1443 هجرية.

وبدأت السعودية منذ أسابيع قليلة في استقبال من سمحت لهم بتأدية الحج هذا العام، ويبلغ عددهم في المجمل مليون شخص، منهم حوالي 150 ألفا من داخل المملكة.

والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ويجب على كل مسلم تأديته مرة واحدة في عمره إن كان يستطيع ذلك. وبلغ عدد الحجاج عام 2019 نحو 2,5 مليون حاج.

وتسبّب وباء كورونا في عرقلة كبيرة للحج لموسمين متتاليين وخسارة المملكة لمصدر إيرادات رئيسي، إذ تجني السعودية نحو 12 مليار دولار سنويا من العمرة والحج.

وبعد تفشي الفيروس عام 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط من داخل المملكة بأداء الفريضة، قبل أن يتم رفع العدد في العام التالي إلى 60 ألفا ملقحين بالكامل، جرى اختيارهم بواسطة القرعة.

ومع بداية موسم الحج، ألغت السعودية إلزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة باستثناء الأماكن المقدسة في مكة والمدينة

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