الرباط عاصمة الثقافة الافريقية تجمع الحر و الدوزي

نجلاء مزيان

أعرب الفنان المغربي مراد حلحول المعروف ب”الحر” عن سعادته على إثر مشاركته الفنان الدوزي فيديو كليب ترويجي للاحتفالات التي ستقام تحت شعار “الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية”.

و في هذا الصدد كتب الحر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام تدوينة جاءت كالتالي:”تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية، جد سعيد و فخور بالمشاركة في تحفة فنية وطنية رفقة الفنان الكبير و الاخ العزيز “.

و أضاف قائلا :” ايضا صاحبة الصوت الجميل قمر منصور، و اتقدم بالشكر للسيد محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل على الجهود المبذولة من من اجل تجسيد الارادة الملكية لجعل العاصمة الرباط قطبا حضاريا و ثقافيا عالمي .

و اختتم تدوينته قائلا:” ولا ننسى أيضا كل الجهات التي ساهمت بكل تفاني ولبت نداء الثقافة المغربية و كان لها دور في هذا الحدث الوطني الفني و الافريقي الذي يرسخ الان في ذاكرة الثقافة الافريقية و يولج في تاريخ فن المملكة المغربية … الله الوطن الملك”.

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