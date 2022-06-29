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ظهر في فيديو ينتحل صفة شرطي.. أمن البيضاء يوقف شخصا

2022-06-29 / 16:39
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء 28 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والتزوير واستعماله.

وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر انتحال سائق سيارة لصفة شرطي بعد توقيفه من قبل دورية للأمن بالشارع العام بمدينة الدار البيضاء.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، فيما أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع قضية جارية لدى مصالح الشرطة القضائية تتعلق بتورطه في تزوير وثائق رسمية واستعمالها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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