ال”TGV” بين الرباط وفاس.. الانتهاء من الدراسات التمهيدية للمشروع

2022-06-29 / 15:48
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هبة بريس - الرباط

كشف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن مشروع إنجاز الخط الفائق السرعة TGV الرابط بين الرباط وفاس ضمن المشاريع المسطرة في مخطط “المدى المتوسط والبعيد لتغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية”.

وأفاد الوزير، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام في مرحلة أولى للمشروع، بالدراسات التمهيدية للخط الفائق السرعة بين الرباط ومكناس عبر الخميسات.

وذكر الوزير في جواب كتابي له على سؤال برلماني، أن “الدراسة همت الجدوى، ودراسة التأثير البيئي والاجتماعي للمشروع، ودراسة توقعات الحركية نقل المسافرين والبضائع خلال سنوات استغلال هذا الخط، بالإضافة إلى المردودية السوسيو اقتصادية للمشروع”.

وأضاف الوزير أن المكتب الوطني للسكك الحديدية سيقوم لاحقا بإنجاز الدراسات التفصيلية ودراسات الإنجاز، وكذا التركيبة المالية للمشروع، لافتا الى أن إنجاز هذا المشروع سيتطلب اعتمادات مالية ضخمة تستدعي تظافر جهود كل الفرقاء والشركاء من أجل إيجاد صيغة وحلول ملائمة ومبتكرة فيما يخص التمويل.

هذا و يشمل المخطط إنشاء 1300 كلم من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة، و3800 كلم من الخطوط السككية الكلاسكية الجديدة لربط 43 مدينة مغربية عوض 23 مدينة حاليا، وتأمين النقل السككي لـ87 في المائة من الساكنة بدل 51 في المائة حاليا.

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