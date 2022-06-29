المحكمة الدستورية تلغي مقعدين ل”البام” و”الاستقلال” بمجلس النواب

هبة بريس - الرباط

قضت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب عبد الحق شفيق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، واسماعيل بنبى عن حزب الاستقلال بمجلس النواب.

وأمرت المحكمة، بتنظيم انتخابات جزئية في دائرة عين الشق الدار البيضاء، بخصوص المقعدين اللذين كانا يشغلانهما العضوين المذكورين عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وحسب قرار المحكمة، فإن المطعون في انتخابهما وزعا منشورات انتخابية، تتضمن صورهما لوحدهما، دون المترشحين الآخرين في لائحتي ترشيحهما، حيث استمرت حملتهما بهذه الكيفية على مواقع التواصل الاجتماعي، صوتا وصورة، طيلة يوم الاقتراع.

واعتبرت المحكمة أن نمط الاقتراع باللائحة يستوجب، بالنظر إلى طبيعته ومراعاة لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم.

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