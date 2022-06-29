حمضي: ارتفاع إصابات كورونا يعزى إلى الحركية داخل المجتمع
أكد الباحث في السياسات والنظم الصحية الدكتور الطيب حمضي، أن الارتفاع المتزايد للإصابات بفيروس “كوفيد-19” يُعزى بالأساس، إلى الحركية الكبيرة داخل المجتمع وانتشار المتحورات الفرعية الجديدة للفيروس، والنقص في المناعة.
وأوضح السيد حمضي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هناك أيضا تراخيا في الالتزام بالتدابير الوقائية ضد فيروس “كورونا” من قبل المواطنين، لافتا إلى أن هذا التراخي تعرفه جميع دول العالم بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن الجائحة قد انتهت.
وسجل أن المغرب عرف موجة أولى في يناير وفبراير ومارس بفيروس كورونا المستجد “سارس BA1″، ثم المتحور ” BA.2 ” ليصبح المتحور الفرعي “BA.5 ” أكثر انتشارا ويأخذ مكان المتحور “BA.1 “، مبرزا أنه “في المغرب لدينا +مناعة هجينة+ مكونة من الأشخاص الذين تلقوا تلقيحا كاملا والذين أصيبوا بكوفيد-19 سابقا. وتعد هذه أقوى مناعة تحمي المنظومة الصحية وتقلل من نسبة الوفيات، لكن مع مرور الوقت، فإن هذه المناعة تحمي من الحالات الخطيرة وتقلل نسبة الوفيات، لكنها لا تحمي من الإصابة بالفيروس”.
وأكد الدكتور حمضي أن الوضعية الوبائية الراهنة تتميز بانتقال انتشار فيروس كوفيد-19 من المستوى ” الأخضر ” إلى المستوى “البرتقالي” ثم إلى “المستوى الأحمر”، مبرزا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، من المتوقع أن يعرف المغرب ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة اليومية مع بداية موسم العطل والتجمعات العائلية خلال عيد الأضحى والحفلات والأسفار.
وأشار الخبير في الصحة إلى أنه “من المتوقع أن يشهد المغرب ذروتين، الأولى خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل حيث ستعرف انتشارا للمتحور “BA.2 ” أساسا والمتحور “BA.5 ” ثانويا. أما الذروة الثانية فستكون في منتصف شهر يوليوز، حيث سينتشر المتحور “BA.5 “، قبل أن ينخفض عدد حالات الإصابة في نهاية شهر يوليوز وبداية شهر غشت” .
وأوضح أن المتحور “BA.5” الذي يعرف انتشارا كبيرا في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي إفريقيا، يشبه إلى حد كبير المتحور “BA.2 “، لكونه سريع الانتشار وتستمر مدة المرض سبعة أيام، بأعراض شديدة، منها على الخصوص ارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاسة الشم والذوق والإرهاق والإسهال، مبرزا أنه لا دليل على أن المتحور “BA.5” أشد شراسة وفتكا من المتحورات الأخرى.
وسجل الخبير أنه على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة إلا أن نسبة الوفيات والحالات الخطيرة والحرجة الوافدة على أقسام العناية المركزة لن تعرف ارتفاعا كبيرا كما كان الأمر عليه في الموجات السابقة، متوقعا أن “المنظومة الصحية لن تكون تحت التهديد”، ومستبعدا بذلك العودة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالفيروس.
وخلص الدكتور الطيب حمضي إلى التأكيد على ضرورة تلقي الجرعة المعززة بالنسبة للأشخاص المسنين والفئات الهشة والمصابين بالأمراض المزمنة، والتلقيح الكامل بالنسبة للأشخاص غير الملقحين للرفع من مستوى المناعة.
17 تعليقات
كل هذه البروطوكولات السياسية قائمة بين العالم من أجل تلقي الجرعة التالثة فقط هههههههههههه.
بالفعل في الأواني الأخيرة كثرت بكثرة انتشار الفيروس كورونا ولكن هذآ لايعني اننا سنعيد الطوارئ والاغلاق مرة أخرى وإعادة اللعبة السياسية هههههههههههه
نحن أصبحنا نتعايش مع كورونا وأصبحت واحدة منا فلا داعي لتخويفنا هههههههههههه.
يقومون بنشر الاخبار كوفيد 19 كورونا من أجل تهدئة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي بالمغرب والسكوت عن الاسعار المهولة في المحروقات وفي المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها
لاندري بأي قرار ستفاجؤنا به الحكومة!!!!
ترقبوا الاجزاء من مسلسل سامحيني المتعلق بكوفيد 19 كورونا هههههههه والله العظيم لم أعد أفهم شيئا ما من هذآ الفيروس الذى حطم نفسيتنا ماديا ومعنويا…
كيف عرفوا بأن كورونا ستبدا في التراجع في أواخر يوليوز وارتفاعها في شهر شتنبر المقبل هذآ لايدخل في العقل ولا يتقبله ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ترقبوا قريبا الاغلاق مرة أخرى والجلوس في المنازل ومساعدة الأزواج هههههههههههه
نريد الإجابة ماذا ستقرر الحكومة بعد انتشار كورونا بهذا الارتفاع الساروخي ؟؟؟؟؟؟؟
اخبار لاتبشر بالخير يجب ان نتخذ الحيطة والحذر وعدم التهور والتهاون بحياتنا وحياة الآخرين …
أكيد هناك خطة طاكتيكية سياسية تسيطر على العالم بأكمله وحسبنا آلله ونعم الوكيل…
كل هذه الدوران من أجل تلقي الجرعة التالثة فقط هههههههههههه.
ربما يفكرونا بالجرعة الرابعة لأن اللقاحات السابقة ليس لها مفعولات جيدا فكانت فاشلة.. هههههههههههه
ما فائدة الجرعات التلاثة الم تعطي نتيجة إيجابية لأن لحد الآن والفيروس لازال مستمر بشكل سريع نحن سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة…
يجب أن تعطيوا بيانات واضحة وليس مزيفة وارقام صحيحة لأننا فعلا سئمنا من تصرفاتكم وتلاعباتكم واكاذيبكم معنا اتقوا الله فينا وارحمونا (ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء)..
نحن في مشاكلنا في الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية والارتفاعات في الأسعار المحروقات وأنتم لازلتم تفكرون في كورونا هذآ لايعقل …
نحن مقبلين على عيد الاضحى المبارك وكذا العطلة الصيفية فهل ستمنعون من زيارة الأهل والأصدقاء والأحباب لانني أنا مقيم في أوروبا وأريد الدخول الى وطني في هذه العطلة الصيفية وقضاء العيد الاضحى المبارك معهم واتخوف من الاغلاق هههههههههههه..