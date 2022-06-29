أكادير : سفينة غرفة الصيد تائهة بعد مقاطعة 23 عضو أشغال دورة يونيو

2022-06-29 / 14:22
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

بسبب سوء تدبير شؤونها ، وتيهان ربان سفينتها ، وصلت غرفة الصيد الأطلسية الوسطى الى الباب المسدود ، بعد مقاطعة حوالي 23 عضو أشغال الدورة العادية لشهر يونيو الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر 12 عضوا من أصل 35 المشكلين للعدد الاجمالي لأعضاء الغرفة.

وضعية صعبة تعيشها أهم غرف الصيد البحري بالمغرب، بسبب التدبير العشوائي لرئيسها، الذي فقد الأغلبية، مما يستدعي تدخل الجهات الرسمية لاصلاح الوضع القائم.

وكشفت مصادر مهنية من صنف الصيد في أعالي البحار، أن جل القرارات التي اتخذها رئيس الغرفة، ساهمت في إنشقاق أعضاءها، مضيفا أن مند إنتخاب الرئيس عاشت الغرفة جمودا قاتلا عكس فترات تدبير الرؤساء السابقون .

وأضاف مصدر مهني من صنف الصيد الساحلي، أن غرفة الصيد الأطلسية الوسطى، لم تعد قادرة على الوفاء ببرنامج عملها، بسبب مزاجية الرئبس ، مشيرا أن الغرفة الأطلسية الوسطى، كانت منسجمة في عهد رئيسها السابق عبد الرحمان سرود، وحققت إنجازات كبيرة، ونالت إستحسان المهنيين والوزارة الوصية، مؤكدا أنه بعد تلك الفترة التدبيرية أصبحت الغرفة تعيش وضعية الانكماش.

مصادر متطابقة، كشفت للجريدة، ان تاجيل أشغال دورة يونيو، كان بسبب المشاكل التي رافقت تشكيل مكتب الغرفة بعد انتخابات الغرف المهنية، حيث لم يستطع الرئيس، المنتمي لحزب الاحرار، الحفاظ على أغلبيته المريحة.

وفي سياق متصل، سبق لرئيس الغرفة في خرجات إعلامية، أن هاجم شركاء للغرفة، بعد هجومه على مزودي الموانئ بالمحروقات، وإلصاق الزيادات في تسعيرة المحروقات الى هؤلاء، وهو ما قابله رفض كافة التنظيمات لتلك الخرجة الغير محسوبة، مما جعل غرفة الصيد تسير بسفينة تائهة لن يستقيم حالها ووصولها لبر الامان سوى تغيير ربانها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إطلاق المنصة الرقمية لتتبع تنفيذ توصيات “مجلس الحسابات”

إطلاق المنصة الرقمية لتتبع تنفيذ توصيات “مجلس الحسابات”

2022-06-29 / 17:17
Photo of ظهر في فيديو ينتحل صفة شرطي.. أمن البيضاء يوقف شخصا

ظهر في فيديو ينتحل صفة شرطي.. أمن البيضاء يوقف…

2022-06-29 / 16:39
Photo of استطلاع: 85% من المغاربة غير راضين عن وضعية تهيئة وتعمير الساحل

استطلاع: 85% من المغاربة غير راضين عن وضعية تهيئة…

2022-06-29 / 16:19
Photo of ال”TGV” بين الرباط وفاس.. الانتهاء من الدراسات التمهيدية للمشروع

ال”TGV” بين الرباط وفاس.. الانتهاء من الدراسات التمهيدية للمشروع

2022-06-29 / 15:48
Photo of حمضي: ارتفاع إصابات كورونا يعزى إلى الحركية داخل المجتمع

حمضي: ارتفاع إصابات كورونا يعزى إلى الحركية داخل المجتمع

2022-06-29 / 15:10
Photo of “أحداث مليلية”.. البام يشيد بيقظة السلطات العمومية ويرفض الاستغلال السياسوي للواقعة

“أحداث مليلية”.. البام يشيد بيقظة السلطات العمومية ويرفض الاستغلال…

2022-06-29 / 14:18
Photo of “الأسد الإفريقي″.. تمرين بالميناء العسكري لأكادير لتقييم تفاعلية وحدة الإنقاذ والإغاثة

“الأسد الإفريقي″.. تمرين بالميناء العسكري لأكادير لتقييم تفاعلية وحدة…

2022-06-29 / 13:04
Photo of مقترح قانون يسمح للموظفات بالتغيب خلال فترة الدورة الشهرية

مقترح قانون يسمح للموظفات بالتغيب خلال فترة الدورة الشهرية

2022-06-29 / 12:12
Photo of أكادير : ضبط ساعات فاخرة بمطار المسيرة واعتقال ثلاث أجانب

أكادير : ضبط ساعات فاخرة بمطار المسيرة واعتقال ثلاث…

2022-06-29 / 11:53
Photo of الرصاص يلعلع بسلا لتوقيف شخصين عرضا مواطنين للخطر

الرصاص يلعلع بسلا لتوقيف شخصين عرضا مواطنين للخطر

2022-06-29 / 11:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق