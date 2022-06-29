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“أحداث مليلية”.. البام يشيد بيقظة السلطات العمومية ويرفض الاستغلال السياسوي للواقعة

2022-06-29 / 14:18
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هبة بريس - الرباط

جدد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أسفه البالغ على ما آلت إليه أحداث محاولة اقتحام عدد من المهاجرين غير النظاميين منطقة العبور بين مدينتي الناضور ومليلية.

وعبر بلاغةصدر عقب اجتماعه، حيا المكتب يقظة السلطات العمومية وإفشالها لمحاولات مماثلة خلال اليومين الماضيين؛ مؤكدا على ضرورة تحمل كل الأطراف الدولية المعنية بملف الهجرة لمسؤوليتها، في تحمل أعباء استقبال وتيسير إدماج المهاجرين الوافدين على بلادنا، وفق التطلعات الحقوقية والإنسانية التي رسم خطوطها العريضة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وقد جدد المكتب السياسي رفضه المطلق لعملية الاستغلال السياسوي الدولي المقيت لهذه الأحداث، عبر التكثيف من عمليات التضليل الإعلامي والكذب والافتراء من خلال نشر صور وفيديوهات لا علاقة لها بالحادث الأخير.

وفي هذا السياق. ثمن المكتب عاليا خطوة تشكيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان للجنة استطلاعية بشأن هذه الأحداث، متيقنا أن ما راكمته هذه المؤسسة الحقوقية الوطنية المستقلة الهامة من خبرة وتجربة وسمعة دولية، قادرة على الإسهام في رصد الحقيقة بمختلف أبعادها.

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