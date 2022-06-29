عبد اللطيف وهبي

البام: نتابع تطورات أسعار الطاقة بالسوق الدولية وانعكاساتها وطنيا

2022-06-29 / 13:43
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هبة بريس - الرباط

أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، متابعته المفتوحة للتطورات التي تعرفها أثمنة الطاقة في الأسواق الدولية وانعكاساتها المختلفة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

وفي هذا الصدد، وفي سياق الانفتاح على مختلف الآراء الأكاديمية المغربية، والخبرات الوطنية الاقتصادية، استضاف المكتب السياسي الخبير الاقتصادي المغربي والوزير السابق إدريس بنهيمة، للتداول في مختلف جوانب الأزمة الطاقية التي يعيشها العالم وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطني.

ويأتي هذا اللقاء، في أفق تعزيز التقارير التي تشتغل عليها لجنة اليقظة الاقتصادية التي أحدثها المكتب السياسي والتي تتابع عن كثب تطورات ومستجدات هذا الموضوع باستقراء التجارب الدولية كذلك والاستفادة منها في بلورة إجابات وحلول وطنية توضع رهن إشارة الحزب للتخفيف من حدة هذه الأزمة.

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