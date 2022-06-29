مهرجان “إيسني ن وارغ” يعلن عن شروط المشاركة في الندوة الوطنية حول “المرأة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يعتبر الفن السينمائي من الفنون التي تعالج المواضيع الحساسة عبر العالم، ووسيلة تعبيرية لاستيعاب الفرد أو الجماعة للآخر والمجتمع والكون بشتى تجلياته وتمظهراته الفكرية والنفسية والسلوكية..، وقد استقى فن السينما مناهجه من العلوم الإنسانية والاجتماعية وخصوصا علم الاجتماع والتاريخ والأنثروبولوجيا. كما تعتمد هذه العلوم على السينما، في استخدام الصورة السينمائية للتوثيق والتسجيل والوصف. أمام هذا التبادل المعرفي بين السينما والعلوم الإنسانية والاجتماعية، أصبح المبدع يتعامل مع قضايا حساسة، ويتخذ من العلوم التي اهتمت بهذه المواضيع دليلا ينير طريقه لبناء النص الدرامي. وموازاة مع تطور هذين الحقلين (السينمائي والعلمي) ظهرت جملة من النقاشات الفكرية التي تناولت مواضيع حساسة كموضوع “قضية المرأة” ولاسيما الشق المتعلق ب: “الذكورية”، الذي يشكل تحديا كبيرا للمرأة، حتى أصبح هذا الموضوع، موضوعا خاصا بعلم الاجتماع، الذي أنتج مادة معرفية مهمة في مقاربة المسألة الجندرية. لتمتد هذه المسألة إلى المجال السينمائي باعتباره حقلا معرفيا، يتخذ من الكاميرا أداة لإنتاج المعرفة.

تواجه المرأة اليوم الكثير من التحديات، سواء كانت صادرة من جنسها أو من الجنس الآخر. فتحول تلك التحديات دون تحقيق ذاتها، حيث تصير بذلك عرضة للتعامل غير اللائق وهضم الحقوق. فالمجتمعات المحافظة تضع المرأة تحت الوصاية والرقابة، ما يشكل حاجزا يمنعها من التقدم في مساراتها. فإذا كان كل من الأنثى والذكر يولدان بنفس الخصائص الإنسانية والقدرات الذهنية، والتنشئة هي التي تحدد مصير كل منهما ككائنات اجتماعية، ما تؤكد عليه بوفاري في مقولتها الشهيرة: “لا نولد نساء وإنما نصير كذلك”. فهل امتدت هذه الفكرة إلى المجال السينمائي بشكل عام؟ باعتباره مجالا خصبا لاستقراء وضعية المرأة، ووضع الأصبع على الممارسة النسائية في السينما الأمازيغية بشكل خاص وتمثلاتها في الشاشة ودلالاتها الفنية والثقافية والرمزية والتاريخية وصورتها المسوقة عبر المادة الدرامية.

مكنت القصص الواقعية والمتخيلة السينما من استلهام مادتها الدرامية، التي تبنى في قالب فني متفاوت في الإبداعية. ما يزود الشاشة بمادة درامية، موجهة لجمهور عريض متباين في الوعي بقضية المرأة، ومختلف في نظرته إليها. منذ صدور فيلم “تامغارت ن وورغ” لمخرجه الحسين بيزگارن، الذي يعطينا عنوانه انطباعا عن تناوله لقضية المرأة، فبالرغم من ذلك أصبح لزاما علينا اليوم مساءلة التراكم الكمي والنوعي في هذا المجال المؤلف من مئات الأفلام، واستقراء مدى مقاربته لهذا الموضوع؟

كما صار واجبا علينا مساءلة المكتبة الفيلمية الأمازيغية، حول الأعمال التي تركز على المرأة وقضيتها المصيرية كمركز الحكاية الدرامية. فهل للمرأة دور أساسي في النهوض بقضيتها أم أنها مساهمة في تكريس الذكورية المرتبطة بالنسق الاجتماعي العام؟ فانطلاقا من مبدأ؛ أن السينما باعتبارها فنا وثقافة لها القدرة على القطع مع السلوكيات الماضوية وخلق تطور حقيقي في العلاقة بين الجنسين وفي أدوارهما في المجال السينمائي. يحق لنا إحاطة الإنتاج السينمائي بالفحص والتحليل، لسبر أغواره، والتنقيب عن هذه التمثلات سواء كانت إيجابية أو سلبية. باعتبار قضية المرأة قضية جوهرية في المجتمعات المتقدمة والتي تسير نحو التقدم. كما يحق لنا أيضا مساءلة السينما الأمازيغية عن موقع المرأة ذات البشرة السوداء والمرأة المشاركة في المقاومة والشخصيات التاريخية في منتوجها الفني. وحتى على مستوى بلاطو التصوير يمكننا التساؤل حول توزيع الوظائف بين الجنسين؛ هل يتميز

بالإنصاف والمساواة واعتماد الكفاءة والمهارات؟ أم أنه لا يتعدى إعادة إنتاج نفس النسق، من خلال التكريس لسلوكيات الماضي الملتصقة مع الذهنية السائدة، والتي تصنف المرأة في خانة الدونية والرضوخ، وعدم اعتبارها عنصرا تنمويا مهما. وربط وجودها بالصور النمطية المترسبة في المجتمع عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية، كتوزيع العمل والمسؤوليات بصورة نمطية، وتوزيع أدوات اللعب، إذ تخصص للذكور ألعاب تنم عن الحس بالتفوق والمسؤولية والفحولة. وعلى عكس ذلك تخصص للأنثى أدوات عبارة عن دمى رضع وأواني مطبخية. أمام هذا الوضع، الذي يتسم باحتكار الرجل للإنتاج السينمائي يصعب الحديث عن نساء راكمن تجارب في الصناعة السينمائية. إذن ماهي الأسباب التي حالت دون ذلك؟ وماهي تمثلات المرأة في المحال السينمائي قبل انتاج العمل السينمائي وما بعده؟

إعلان حول استكتاب

تدعو إدارة مهرجان إسني ن ورغ الدولي للفيلم الأمازيغي كافة الباحثين والصحافيين النقاد والمهتمين بالدراسات ‏العلمية إلى تقديم مقترحاتهم وبحوثهم ودراساتهم العلمية لنشرها في كتاب جماعي ضمن منشورات ‏المهرجان، وعليه، فقد اختارت الإدارة موضوع “تمثلات المرأة في السينما الأمازيغية”، ‏

ويشترط أن تتقيد البحوث والدراسات المقدمة وفق شروط النشر الجاري بها العمل. وتقبل الأعمال ‏المكتوبة باللغة الامازيغية والعربية والفرنسية والإنجليزية.‏

كما تجدر الإشارة أن الكتاب سيصدر قبل فعاليات الندوة الوطنية التي ستقام في نفس الموضوع، ‏وسيتم تقديم الكتاب ضمن فعالياتها

ترسل البحوث، مصحوبة بسيرة ذاتية للكاتب عبر البريد ‏الالكتروني للمهرجان.‏

شروط وضوابط يجب أن تتوفر في المقال

– ارتباط المقال بموضوع أرضية الندوة.

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– احترام الضوابط والمعايير المتعارف عليها علميا وأكاديميا.

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– ترسل المقالات في أجل أقصاه 20 غشت 2022

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