الاشتراكيون المغاربة في زيارة لنظرائهم الاشتراكيون الفرنسيون لتبادل التجارب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في إطار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية الموازية خدمة للمصالح العليا للوطن، ومن أجل تقوية علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات والفعاليات السياسية والبرلمانية الصديقة، يقوم وفد عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بزيارة عمل إلى منطقتي مورتي وموزيل بجهة نانسي فرنسا للتواصل مع برلمانيين ومنتخبين محليين وفاعلين سياسيين عن الحزب الاشتراكي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 22 يونيو و2 يوليوز 2022.

وسيقوم وفد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بعدة لقاءات وأنشطة وزيارات ميدانية للاطلاع على التجربة الفرنسية المحلية في مجال التدبير الجماعي لشؤون التنمية الترابية والمستدامة.

وتتمحور هذه الزيارة حول العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالصحة والبيئة والهجرة وحماية الطفولة والمساواة بين الجنسين والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغيرها.

وتهدف هذه الزيارة إلى توطيد علاقات التعاون بين عضوات وأعضاء الفريق الاشتراكي من جهة، ونظرائهم من الحزب الاشتراكي ومكونات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة من جهة ثانية. كما تستهدف تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين في مجال التدبير الجماعي والتنمية المحلية، وتعميق الحوار حول القضايا المشتركة الراهنة التي تهم مجالات الشراكة المغربية الأوروبية.

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