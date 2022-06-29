الفيفا: بيع 1.8 مليون تذكرة لكأس العالم في قطر

2022-06-29 / 12:32
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء، أن المنظمين باعوا 1.8 مليون تذكرة لكأس العالم هذا العام في قطر قبل الجولة التالية من مبيعات التذاكر والتي ستنطلق في الخامس من يوليوز.

وقال الفيفا إن هناك فئة خاصة من التذاكر متاحة فقط لسكان الدولة المضيفة قطر، وإن المشجعين في الدولة الخليجية اشتروا أكبر عدد من التذاكر.

وأضاف الاتحاد أنه إضافة إلى قطر، كانت كندا وإنكلترا وفرنسا وألمانيا والهند والسعودية وإسبانيا والإمارات والولايات المتحدة أبرز الدول التي اشترى فيها المشجعون معظم التذاكر.

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